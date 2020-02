Ascolti record della terza serata dei duetti, il Festival vola

Sanremo, 7 feb. – La terza serata ha visto scendere tutti i Big in gara per i fatidici ed attesissimi duetti sulle cover di canzoni che hanno fatto grande la storia del Festival. Al fianco di Amadeus due donne straniere molto famose. In primis la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Poi, direttamente dall’Albania, Alketa Vejsiu, protagonista di un bellissimo monologo. Spazio, in serata, a Roberto Benigni, Lewis Capaldi e Tiziano Ferro oltre alle due protagoniste de L’Amica geniale 2. A sorpresa sono giunte sul palco: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Elisa, Fiorella Mannoia, Giorgia e Gianna Nannini. La terza serata ha così incollato davanti al teleschermo dalle ore 21.35 alle 2:10 circa una media di 9,8 milioni di spettatori con il 54,5% di share.

Ecco nel dettaglio gli ascolti della terza serata di Sanremo 2020: la prima parte ha ottenuto 13.533.000 spettatori (53.62% di share), la seconda parte 5.652.000 spettatori (57.07% di share).