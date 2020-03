Arte e coronavirus, il famoso bacio di Hayez reinterpretato ai tempi del contagio

L’ arte sdrammatizza le distanze imposte dal Covid19. L’idea campeggia su un murales a Milano, per esortare la ripresa.

Da un lato c’è L’ emergenza salute, dall’altro la voglia di reagire e dare nuovi stimoli.

Così la creatività scende in campo ed interpreta lo stato delle cose.

L’artista che ripropone Hayez è TvBoy, che si è distinto per alcuni murales.

Neppure il coronavirus frena la divampante passione dell’amore. Mascherina ed amuchina sono gli oggetti che accompagnano il bacio.

L’iniziativa rientra nel contest #Milanononsiferma.



Il creativo 39enne di origine palermitana aveva già dato bella mostra del suo ardire creativo immortalando Chiara Ferragni e il piccolo Leone in un murales con Madonna e bambino.

L’opera attuale si intitola invece ‘L’amore al tempo del co…vid 19”.

Si trova a Milano, ma l’autore non ha dichiarato esattamente dove sia collocata.

Si è risalito ad essa grazie ad un video pubblicato sui social.

TvBoy, artista di strada neo pop, stempera la tensione, sperando di procurare riflessione e una risata a chi si accosta al nuovo bacio!

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa