Arrestato minore per furto

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Argine un ragazzo a bordo di uno scooter che stava spingendo un altro motociclo condotto da un giovane.

I due, non accortisi della presenza della Polizia, giunti in via Malibran si sono diretti verso un garage abbandonato dove i poliziotti sono riusciti a bloccare solo il conducente dello scooter che era al traino poiché l’altra persona è riuscita a darsi alla fuga. Il motociclo, che presentava il bloccasterzo manomesso ed era stato rubato poco prima in via Marina, è stato restituito al proprietario mentre il giovane, 17enne napoletano, è stato arrestato per furto aggravato.

Mentre a Torre del Greco, su segnalazione della sala operativa, la Polizia è intervenuta in un appartamento di via dei Bozzellai per una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato nell’abitazione un giovane, in evidente stato di agitazione, che stava minacciando la madre che si era rifiutata di consegnargli del denaro.

G. B., 22enne torrese con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione.

