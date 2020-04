Arenella, scoperta una palestra aperta e utilizzata. Tre persone denunciate

Ieri mattina gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in via Onofrio Fragnito due persone in tenuta ginnica che si intrattenevano presso l’ingresso secondario di una palestra.

Gli agenti hanno inoltre sorpreso, all’interno della sala attrezzi, una terza persona in abbigliamento sportivo che, alla loro vista, ha spento un tapis roulant.

I tre uomini, tra cui il titolare della struttura, sono stati sanzionati per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e l’attività sportiva è stata chiusa.