Analisi del rischio idrogeologico nella provincia di Benevento

Un incontro di approfondimento sull’esposizione al rischio idraulico e idrogeologico del territorio della provincia di Benevento si è tenuto questa mattina presso la prefettura.

Al centro della riunione gli effetti delle avversità atmosferiche che stanno interessando alcune regioni italiane e che incidono sul territorio della provincia, particolarmente fragile dal punto di vista idraulico e idrogeologico e già interessato dagli eventi alluvionali nell’ottobre 2015 con ingenti danni anche al tessuto produttivo e alle infrastrutture pubbliche.

Dopo gli eccezionali eventi metereologici di novembre 2019, infatti, e la dichiarazione dello ”stato di emergenza nazionale”, anche per la regione Campania, è stato possibile programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli alvei e argini dei corsi d’acqua che attraversano il Sannio, e la messa in campo di azioni necessarie per l’elaborazione di modelli operativi per prevenire situazioni di rischio.

All’incontro promosso dal prefetto Antonio Cappetta hanno preso parte il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli; per la regione Campania il vicepresidente della Giunta, Fulvio Bonavitacola, il direttore generale dei LL.PP. e protezione civile di Napoli, il rappresentante del settore Difesa Suolo di Napoli ed il dirigente del Genio Civile di Benevento; il presidente della provincia di Benevento; il sindaco della città; i vertici del settore territoriale Campania di ANAS; dirigenti dell’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale; i sindaci di Buonalbergo e Torrecuso; esperti del dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’ Università degli Studi del Sannio di Benevento.