Amministrative a Marcianise. CAMBIAMO! si organizza: gruppi di lavoro per il programma elettorale

Il gruppo CAMBIAMO! Marcianise prosegue la fase organizzativa in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nel corso di una delle ultime riunioni, svoltasi presso la sede del partito cittadino in via Santoro, sono state individuate le aree tematiche che saranno approfondite per stilare successivamente una proposta di programma elettorale da sottoporre agli alleati del centrodestra e ai cittadini. Dalla Salute all’Ambiente, passando per l’Urbanistica e il Sociale: sono tanti gli argomenti messi sul tavolo che saranno arricchiti di idee, con il contributo anche di tutti quelli che vorranno partecipare. I gruppi di lavoro tematici, infatti, sono aperti a tutta la cittadinanza. “La Città per tutti” si occuperà di barriere architettoniche, piste ciclabili, marciapiedi, verde pubblico attrezzato, isole pedonali e sarà coordinato da Raffaele Squeglia ( il link per accedere al gruppo è https://chat.whatsapp.com/LJgCiqHjRZ66wVjLcK6Hqp). “Urbanistica e territorio” sarà coordinato dall’architetto Francesco Caputo (il link per accedere al gruppo è https://chat.whatsapp.com/IBDStoMyqZNDPUZctoEX0t). Il gruppo “Salute e ambiente” sarà coordinato da Giuseppe Zarano (questo è il link per accedere al gruppo https://chat.whatsapp.com/Kaa6aXHBfEm268eXBB4isB). “Cultura, arte ed istruzione sarà coordinato da Angela Di Sivo (questo il link per accedere al gruppo https://chat.whatsapp.com/EZXJikcIIgEFfqTCJMynWZ). “Sport e strutture” sarà coordinato da Danilo Russo (il link per accedere è questo: https://chat.whatsapp.com/FHN7Ny3n064CiPqFig1uSk). Il gruppo “Smart city” si occuperà di migliorare il processo di informatizzazione dei servizi al cittadino con gli strumenti della information technology, sarà coordinato da Giulio Salzillo. Si potrà accedere cliccando questo link: https://chat.whatsapp.com/I7Gf6n89rj9DKG34v8JbPk. Il gruppo “Centro storico” si occuperà tra le altre cose di progettare la rinascita del centro e si porrà al fianco di associazioni, commercianti e proprietari di immobili. Sarà coordinato da Alessio Bonetto, questo il link per accedere al gruppo: https://chat.whatsapp.com/BRLs9VQURJzEpyH1f5PaQw. I vari tavoli tematici sono già a lavoro. Nel corso dell’ultima riunione è stato anche stabilito che i gruppi di lavoro porteranno all’attenzione dell’attuale amministrazione commissariale alcune problematiche di cui si richiede un veloce intervento.

