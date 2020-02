ALIENATI – Cose dell’al mondo: a teatro si viaggia nel tempo tra passato, presente e futuro

COMUNICATO STAMPA

Spettacolo teatrale

“ALIENATI – Cose dell’altro mondo”

Dopo il debutto a Roma il 21 dicembre ‘19 al Teatro Petrolini è attualmente in tournée “Alienati – Cose dell’altro

mondo”, scritto e diretto da Ciro Esposito e Salvatore Catanese; spettacolo che sta ottenendo consensi calorosi sia da

parte del pubblico che da parte degli addetti ai lavori.

La storia, ambientata nel giugno del 1989, comincia quando una notte tre uomini vivono un evento straordinario: un

oggetto non identificato atterra nel giardino davanti la casa in cui si trovano. Ne vengono fuori due creature aliene con

sembianze umane che dichiarano di esseri lì per prelevare DNA umano al fine di ripopolare il loro pianeta. Inoltre, non

possono ripartire finché non troveranno l’elemento 115, un gas che utilizzano come carburante. È meglio aiutarli o

mandarli via? I terrestri sono curiosi e vogliono approfittare della presenza aliena per conoscere ciò che gli è ancora

sconosciuto: chi siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando? Ma soprattutto, perché gli alieni chiedono aiuto

proprio a loro?

«In questo testo – dichiarano Ciro Esposito e Salvatore Catanese – abbiamo voluto giocare con quello che eravamo alla

fine degli anni ’80, quello che siamo oggi e ciò che rischiamo di diventare in futuro. L’umanità vive in totale alienazione,

siamo sempre più distratti da attività e notizie completamente futili. Siamo bombardati da nuove mode che durano

poche settimane prima di essere sostituite da altre mode che durano meno delle precedenti. Il nostro stile di vita ne

risente e sembriamo macchine impazzite che tentano di fare tante cose insieme senza riuscire a farne bene nemmeno

una. È la vita a cui ci sta costringendo la società sempre più al servizio della tecnologia che ci rende meno umani e più

macchine. Ma che fine faremo di questo passo? Noi abbiamo voluto giocare di fantasia, ricordando il passato,

ironizzando sul presente e ipotizzando un futuro che potrebbe avverarsi o potrebbe restare soltanto frutto di teorie

fantascientifiche».

Il testo si presenta come un momento di riflessione, è vero, ma non dimentica di giocare con l’ironia e la fantasia, così

da creare situazioni comiche e sempre garbatamente ironiche, ed è un continuo di citazioni di veri e propri cult degli

anni ’80 ormai entrati nell’immaginario collettivo. Il tutto per andare a creare un unicum pieno di emozioni, risate e

momenti di tenerezza da non perdere.

INTERPRETI

Ciro Esposito

Salvatore Catanese

Rosario Minervini

Cristiano Di Maio

Mariachiara Vigoriti

Regia – Ciro Esposito, Salvatore Catanese

Aiuto Regia – Salvatore Catalano

Tecnico e Fonica – Nico Caprio