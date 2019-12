Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia il Concerto di Natale con Capone e la “Di Capua Eco-Logic Orchestra”

Giovedì 19 dicembre, alle ore 16.30

Prima uscita pubblica per l’ensemble nato nell’ambito del progetto SIAE “Suoniamo la città”.

Prima uscita pubblica per la “Di Capua Eco-Logic Orchestra”, l’ensemble che unisce in scena circa 70 allievi dell’Istituto Comprensivo Francesco Di Capua di Castellammare di Stabia. Nata con l’avvio del progetto “Suoniamo la città” finanziato da MiBACT e SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, l’orchestra si esibirà al Teatro Karol di Castellammare di Stabia giovedì 19 dicembre, alle ore 16.30. Sul palco anche i 60 elementi del coro di voci bianche delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto stabiese.

“Presenteremo in questa occasione – sottolinea la preside Rosa Vitale – i primi risultati del lavoro sostenuto dalla SIAE che i ragazzi stanno realizzando nel percorso formativo ideato e curato da Elisabetta Ferraro e Maurizio Capone insieme ai docenti musicisti Rosario Minetti, Antonio Del Prete, Lucio Miele”.

Tra tradizione e contaminazione, il repertorio scelto accoglie brani tradizionali del Natale ma anche alcuni coinvolgenti “sconfinamenti” nel repertorio pop contemporaneo del musicista Capone e degli allievi dell’IC Di Capua impegnati nel laboratorio dedicato a “musica ed ecologia”.

Un primo assaggio del lavoro iniziato ad ottobre e che porterà nel prossimo maggio 2020 al compimento di un singolare percorso di formazione artistica, ma anche di educazione civica, che parte dalla trasformazione di oggetti d’uso comune e rifiuti solidi urbani in strumenti musicali per arrivare alla costituzione di un vero e proprio repertorio da eseguire in concerto.

Per informazioni: facebook.com/suoniamola

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa