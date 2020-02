Lunedì 17 febbraio, alle 10, presso il Teatro Acacia di Napoli, Rogiosi Editore, in collaborazione con l’Università Telematica Pegaso, presenta, in anteprima nazionale, il progetto “Al posto giusto, al momento giusto”: cortometraggio e libro a cura di Gigi & Ross e Oreste Ciccariello.

Saranno raccontate le storie di Annalisa Durante, Maurizio Estate, Silvia Ruotolo, Genny Cesarano e Gigi Sequino e Paolo Castaldi. Alla visione del cortometraggio seguirà un dibattito con studenti provenienti da tutte le scuole della Campania, al quale parteciperanno, insieme ai curatori, il magistrato Catello Maresca e il generale dell’Arma dei Carabinieri Maurizio Stefanizzi. Modera l’incontro Leandro Del Gaudio, giornalista del quotidiano Il Mattino.

L’iniziativa invita a una riflessione sulle vittime di camorra,che sono sempre state definite come sfortunate per latriste coincidenza di trovarsi ‘al posto sbagliato, al momento sbagliato’. I curatori del progetto hanno ribaltato questa concezione raccontando come le vittime fossero invece effettivamente al posto giusto, al momento giusto e come tutto il resto fosse sbagliato.

