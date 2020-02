Al 9° Stormo, Corso Antincendio a Rischio Medio per i Carabinieri del 10° Reggimento Campania

Oltre 50 i frequentatori appartenenti al personale dell’Arma addetti alle squadre per la gestione delle emergenze in attività antincendio a rischio medio.

Grazzanise, 28/02/2020 – Si è concluso presso il 9° Stormo di Grazzanise, il Corso per “Addetti alle Squadre per la gestione delle emergenze” in attività a rischio medio organizzato a favore di 51 Carabinieri facenti parte del 10° Reggimento Campania.

Il corso è stato articolato prevedendo lezioni in aula ed esercitazioni pratiche, al fine di fornire ai frequentatori la preparazione tecnico-professionale necessaria per operare in sicurezza in caso di gestione di gestione di incendi. Gli Istruttori, dello Stormo, hanno poi illustrato nozioni sulle dinamiche della lotta agli incendi, sulla chimica e la fisica del fuoco, sulle caratteristiche e le potenzialità dei principali agenti estinguenti, sulle modalità d’impiego delle attrezzature, dei mezzi di spegnimento e degli automezzi antincendi, con particolare riferimento alla gestione in sicurezza in caso di tale peculiare emergenza.

Attraverso le esercitazioni pratiche, i frequentatori hanno preso confidenza con i vari dispositivi di protezione individuali impiegati nelle operazioni di ricerca e soccorso in luoghi invasi dal fumo e hanno simulato interventi su vari scenari tipici dell’assistenza all’attività di volo e altre attività militari tipiche dei settori antincendi dell’Aeronautica Militare.

Il Col. t.SFP Emanuele DE SANTIS Comandante del 10° Reggimento Carabinieri ha voluto ringraziare il Comandante del 9° Stormo Colonello Pilota Nicola LUCIVERO per la collaborazione interistituzionale fornita.

L’obiettivo di questi corsi è quello di addestrare professionisti, in grado di rispondere adeguatamente e in sicurezza alle varie emergenza che si possono presentare durante l’attività lavorativa.

L’Aeronautica Militare opera in cooperazione con la Protezione Civile Nazionale nell’ambito delle campagne antincendio boschivo.

Il 9° stormo dipende dal Comando Forze di Supporto e Speciali per il tramite della 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali, e fa capo, quale Alto Comando, al Comando della Squadra Aerea con sede a Roma.

