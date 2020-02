Aidr: intesa con atenei, al via la “Call for professor”

Presidente Nicastri: “Ci siamo proposti come ‘Digital Knowledge Provider’ nell’ambito di seminari, corsi di formazione e master universitari”

Roma 17 febbraio – L’Associazione Italian Digital Revolution (AIDR), in collaborazione con alcune università italiane, si è candidata come ‘Digital Knowledge Provider’ nell’ambito di seminari, corsi di formazione e master universitari. L’obiettivo della “Call for professor”, in linea con la missione associativa, è quello di porre i riflettori sull’innovazione, attraverso la diffusione della cultura digitale mettendo a disposizione delle università italiane contenuti e docenti da inserire all’interno dei propri percorsi formativi.

“Abbiamo pensato di lanciare la ‘Call for professor’ – ha dichiarato Mauro Nicastri, dell’Agenzia per l’Italia Digitale e presidente Aidr – con l’intento di raccogliere le adesioni di tutti coloro che creano e stupiscono con la forza delle proprie idee per comporre il catalogo dell’offerta formativa da proporre alle università partner di Aidr. Le persone interessate a partecipare dovranno avere innanzitutto un forte approccio innovativo e sviluppare proposte formative in grado di avvicinare la nostra società a un futuro più semplice e alla portata di tutti”.

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente aver maturato esperienze di formazione e aver sviluppato (o se si intende farlo) un corso di formazione che includa il tema della digitalizzazione, dell’innovazione tecnologica e della governance ICT. La domanda di ammissione alla “Call for professor”, redatta secondo il modello reperibile sul sito www.aidr.it deve essere inviata, insieme al curriculum vitae e a un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo e-mail callforprofessor@aidr.it (si può scrivere anche per ottenere ulteriori informazioni): il coordinatore della “Call for professor” è il dott. Rosario Fondacaro, socio Aidr.

Le proposte ricevute saranno sottoposte alla valutazione di un qualificato comitato tecnico-scientifico composto da soci Aidr e, in caso di esito positivo, verranno inserite all’interno del catalogo formativo. I corsi di formazione saranno erogati con diverse modalità (in aula, e-learning) da concordare di volta in volta con i diversi atenei. A ciascun docente verrà formalmente sottoposta la modalità di erogazione del corso e richiesta la disponibilità all’insegnamento.

