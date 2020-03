Aidr: bene nomina Mercurio a presidente AssoCSP

Nicastri: “promuovere micropagamenti per competere nei mercati globali “

Roma lì, 4 marzo – L’Associazione italian digital revolution (Aidr) esprime soddisfazione per la nomina di Arturo Mercurio a presidente di AssoCSP, l’associazione dei fornitori di contenuti e servizi a valore aggiunto per telefonia cellulare (Content Service Providers).

“I più sinceri auguri ad Arturo Mercurio per la nomina a presidente di AssoCSP, associazione che dal 2009 raggruppa e rappresenta le principali aziende italiane e multinazionali leader nel settore del Digital Entertainment. Sono certo che ben continuerà a svolgere il suo operato, come già dimostrato precedentemente nel ruolo di vicepresidente vicario”. È quanto dichiara in una nota Mauro Nicastri, dell’Agenzia per l’Italia Digitale e presidente di Aidr.“Promuovere sempre di più servizi digitali anche attraverso i micropagamenti, fruibili tramite smartphone, tablet e pc, soprattutto in questo periodo storico contrassegnato da una grande emergenza sanitaria (coronavirus) significa permettere ai cittadini di non bloccare le attività quotidiane e poter acquistare contenuti digitali per vedere partite di calcio o film, ascoltare musica, sfogliare i giornali online ed effettuare, attraverso PagoPA, alcuni pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione in modo semplice, veloce e sicuro con l’addebito sul credito e sul conto telefonico”.

Mercurio, che vanta una comprovata esperienza nel mondo del Digital Entertainment, della Innovation Technology e dell’editoria digitale – sottolinea Nicastri – intende avviare attraverso AssoCSP, una serie di iniziative per la definizione di modelli di autoregolamentazione e di regole di condotta comuni a tutti i player del mercato per favorire servizi digitali a valore aggiunto e garantire la loro diffusione e accessibilità da parte dell’utenza.

