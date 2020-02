Achille Lauro “Me ne frego”. Apriti cielo!

La canottiera bianca sfoggiata sul red carpet era niente in confronto all’outfit indossato per la prima serata del 70esimo Festival di Sanremo. Achille Lauro sa come provocare e stupire e stasera ha centrato l’obiettivo. “Me ne frego” non è solo il titolo della canzone presentata sul palco dell’Ariston ma anche e soprattutto il suo stile di vita. Achille Lauro è entrato in scena avvolto in un lungo mantello che ha tolto pochi minuti dopo svelando una tutina luccicante e super aderente griffata Gucci che lasciava ben poco spazio all’immaginazione.

Apriti cielo! Sui social è scoppiato un putiferio con gli internauti divisi tra quanti lo considerano un “genio” e quanti hanno trovato questo colpo di scena “fuori luogo” e “di cattivo gusto”. Dietro la performance dell’artista, c’è in realtà un “disegno” ben preciso.

Stasera Lauro ha interpretato la celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà. A spiegarlo è lui stesso su Instagram.

“Amici cari, è trascorso un anno ed eccomi di nuovo qui: Sanremo 20.20 – ha aggiunto in una lettera indirizzata ai fan – Sono successe cosi tante cose che sembra passato molto più tempo! Il mio vivere è in movimento perpetuo.La musica per me è la cosa più importante ed è dalla musica che nasce la mia concezione dell’arte, dello scrivere, del dipingere e dell’utilizzare il mio stesso corpo come una vera e propria opera. Sanremo è il più grande palcoscenico per la canzone, ma nel mio modo di intendere è una grandissima occasione per portare delle performance complete. E oggi voglio mettere a disposizione di quel palcoscenico la mia idea di performance artistica. Il futuro mi vedrà sempre più impegnato in varie forme di arte, senza mai allontanarmi dalla mia prima musa inspiratrice, la musica. Per questo, come ormai è mia abitudine, ho voluto rivolgermi direttamente a voi, mantenendo saldo il nostro legame epistolare, per presentarvi il mio nuovo mondo. Quello a cui assisterete non sarà più solo l’esecuzione di una semplice canzone: a Sanremo voglio portare quattro storie, quattro forme di omaggio, che rappresentino al meglio ciò che accade durante i miei live. Ho deciso di osare, di azzardare, qualcuno potrà dire che sono pazzo: sono disposto a correre il rischio, certo che chi non comprenderà avrà comunque il mio rispetto. Per tutto il resto Me ne frego”.

A fine esibizione, Fiorello ha raggiunto il cantante e Amadeus sul palco. “Volevo esserci”, ha ironizzato chiedendo una foto ad Achille Lauro. A margine del monologo iniziale, lo showman siciliano si era congedato con questa battuta: “A Sanremo si entra Papa e si esce Papeete”. Una boutade che col senno di poi suona un po’ come spoiler di quanto accaduto dopo.

(VIDEO) ACHILLE LAURO CANTA “ME NE FREGO”

LIVE TWEET

“Il mondo è troppo indietro per una persona come Achille Lauro”, “Il bello è che meno di un minuto fa non sospettavamo nulla: #AchilleLauro, quello che si chiama performer”, “Ha vinto tutto! Per quello che canta, per i messaggi che manda. Per la scelta del maestro d’orchestra donna”, “Che ci meritiamo l’estinzione lo si capisce dai tanti tweet di elogio all’esibizione di #AchilleLauro”, “Ammicca, sensuale, strafottente, gioca con l’ambiguità ed è il più moderno”, “Direttamente dal #SuperBowl #AchilleLauro adoroooooooooo”, “Best outfit e la Ferragni muta”, “Ci vuole intelligenza per riuscire a provocare senza apparire ridicoli. Grande #AchilleLauro. Grande per davvero”, “Il numero uno!!! Moderno, sexy, avanti anni luce”, “Nude look con maniglie dell’amore. #AchilleLauro ha vinto tutto”, “Ci sono tanti problemi in questo mondo, ma no…il vero problema è Achille Lauro che fa un’esibizione “stravagante”. Fossero questi i problemi della vita girerei per tutta la città con quella tutina”, “#AchilleLauro era meglio col pastrano, almeno invece di un gianduiotto pareva il Divino Otelma”, “E comunque quello che fa #AchilleLauro come performer lo faceva David Bowie quarant’anni fa”, “Incredibile passare dal 1960 con #RitaPavone fino ad arrivare nel 2060 Con #AchilleLauro”, “Nuovo santino per il portafoglio”, “Voglio #AchilleLauro che fa la pole dance dietro #AlbanoeRomina che cantano Nostalgia Canaglia!”, “Ma ci si può mettere a cantare sul teatro dell’Ariston nudi…e dai però non facciamoci sempre riconoscere”, “Chi critica #AchilleLauro si merita altri 80 anni di revival di Albano e Romina”, “Comunque, se dopo anni e molteplici artisti come, per citarne due, Freddie Mercury e David Bowie, vi indignate davanti all’esibizione di Achille Lauro, vivete proprio ancora nel 1200…”, “#achillelauro semplicemnte magnifico! Scansonato, irriverente, goliardico e geniale!”, “Me ne frego come stile di vita”, “Sarò retrò ma mi fa ca*are look e canzone”, “Avanti anni luce”, “In tendenza Lauro, ha fatto scoppiare la terza guerra mondiale”, “La cosa più bella è mia nonna di 90 anni che si mette a ridere con le lacrime agli occhi per l’esibizione di #AchilleLauro. Invece di fare sempre i moralisti, fatevela una risata che fa bene”, “Ma qualcuno ha notizie di Salveene? #AchilleLauro”, “Mamma … Ma come s’è vestito nudo? No, imita le rock star anni’70 pensando di essere originale”, “#AchilleLauro si è esibito mezzo nudo mezz’ora fa e del #Coronavirus non gliene frega più niente a nessuno”, “Mamma ho deciso, per Carnevale mi vesto da #AchilleLauro”, “#AchilleLauro ha capito tutto”, “Entra Achille Lauro a Sanremo. Io sconvolta. Apro Facebook: solo link della sua esibizione. Apro Instagram: meme su Achille Lauro. LAURETTO GIÀ PARLANO TUTTI DI TE, TI PRENDI SANREMO E L’ITALIA. Sei un rivoluzionario. Ti amo”, “Sabrina Salerno 30 anni fa ha fatto la stessa cosa,non facciamo i fenomeni”.