La moglie del chitarrista di Achille Lauro: “Chi definisce cosa è diverso?”

Achille Lauro e Boss Doms hanno infiammato il 70esimo Festival di Sanremo con i loro look eccentrici che gli sono valsi anche qualche critica. Non è stata risparmiata neanche Valentina Georgia Pegorer che dal 2017 è legata sentimentalmente a Boss Doms, all’anagrafe Edoardo Manozzi. La dj e speaker radiofonica e il chitarrista e produttore si sono conosciuti a “Pechino Express”, programma al quale hanno partecipato in coppia con Ema Stokholma e Achille Lauro. Nel 2019 i due sono diventati genitori di Mina.

“Esempio di messaggio che ricevo spesso: ‘Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonchè padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?’ – scrive Valentina su Instagram – Esempio di mia risposta: ‘Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?’. Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso? Grazie Edoardo. Non potresti che essere tu”.

“Mi hai fatto venire da piangere. Amore mio ti amo più di ogni cosa al mondo. La mia vita sei tu”, ha commentato Boss Doms.