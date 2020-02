Acerra, i risultati dal Cotugno: “Nessun caso di Corona Virus”

Il tampone processato all’ospedale Cotugno, proveniente da un paziente ricoverato ieri ad Acerra è assolutamente negativo. Per fortuna non è un caso di coronavirus. Ma la guardia resta alta, le manifestazioni di carnevale per la sola giornata di oggi rimangono sospese, non si terranno. E le misure di sanificazione e igienizzazione programmate e intensificate rimangono in campo e proseguono. Assolutamente non va sottovalutata questa situazione. Nessuna emergenza e nessun panico ma restiamo molto attenti. Invito sempre a seguire le informazioni che provengono dai canali ufficiali e a rispettare le prescrizioni del Ministero della Salute.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa