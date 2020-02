A Pompei la 3a edizione del premio “Poesia e’ vita”

GIOCONDA OLIANO IN COLLABORAZIONE CON AIMNOS – Associazione Italiana Medicina, Nutrizione, Odontoiatria e Sport – Presenta il 3° PREMIO LETTERARIO “POESIA E’ VITA”.

La partecipazione è estesa a tutti gli autori che intendono concorrere con poesie inedite e edite. I premi saranno assegnati alle opere che si distinguono per la qualità letteraria e/o per la tematica di impegno sociale, morale e/o educativo trattata.

REGOLAMENTO

Tre le Sezioni previste: Sez. A) Poesia inedita e edita, in lingua italiana a tema libero: massimo 2 poesie non superiori ciascuna ai 40 versi, 2 copie anonime e 1 firmata, da inviare insieme alla scheda di adesione e alla fotocopia dell’avvenuto versamento on-line in formato word o pdf alla e-mail del concorso: premiopoesiaevita@gmail.com;

Sez. B) Poesia inedita e edita in vernacolo: possono partecipare tutti i dialetti d’Italia a tema libero, massimo 2 poesie non superiori ciascuna ai 40 versi, 2 copie anonime e 1 firmata, con la relativa traduzione in italiano, da inviare insieme alla scheda di adesione e alla fotocopia dell’avvenuto versamento on-line in formato word o pdf alla e- mail del concorso: premiopoesiaevita@gmail.com;

Sez.C) Poesia inedita e edita, in lingua italiana a tema obbligato “Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un esistenza felice,la più grande è l’amicizia(Epicuro)”, massimo 2 poesie non superiori ciascuna ai 40 versi, 2 copie anonime e 1 firmata, da inviare insieme alla scheda di adesione e alla fotocopia dell’avvenuto versamento on- line in formato word o pdf alla e-mail del concorso : premiopoesiaevita@gmail.com;

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15/03/2020 via e-mail all’indirizzo del concorso: premiopoesiaevita@gmail.com oppure tramite raccomandata al seguente indirizzo: GIOCONDA OLIANO VIA PANORAMICA, PARCO BOUGANVILLE 84 80040 TERZIGNO(NA). Nel caso dell’invio delle opere tramite raccomandata, è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante; gli elaborati giunti oltre il temine previsto dal presente regolamento non saranno prese in considerazione. Si precisa che per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile scrivere a: premiopoesiaevita@gmail.com o telefonare al numero di cell. 3393344572.

La quota di partecipazione per ciascuna sezione quale contributo per le spese di organizzazione e segreteria, è di € 10 per sezione e possono essere versate secondo le seguenti modalità: 1) contanti all’interno di una busta gialla; 2) versamento su Carta POSTE PAY EVOLUCION n.5333171034315586 intestata a VALENTINA FAVAROLO CODICE FISCALE FVRVNT82D64F839L;

La busta dovrà contenere: a) le opere letterarie in tre copie di cui una firmata e all’allegata scheda di adesione. E’ gradita, ma non obbligatorio anche una sintetica biografia artistica.

Scheda di adesione con dichiarazione che le poesie sono opera del proprio ingegno e libere da qualsiasi vincolo oltre all’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente e attuale in materia di privacy (D.Lgs.n.196/2003-G.D.P.R./U.E. 2016/679-D.Lgs n.101/2018), la quota di partecipazione di euro 10,00 in contanti o la fotocopia del versamento effettuato. L’assenza della quota di partecipazione o della scheda di adesione debitamente compilata in tutte le sue parti, comporta l’esclusione automatica dal concorso delle opere inviate.

Con la partecipazione al premio, gli autori consentono la divulgazione delle proprie opere da parte dell’organizzazione del concorso nella persona di Gioconda Oliano senza avere nulla a pretendere. Tutti i diritti restano comunque di proprietà degli autori. Le opere inviate per il concorso non saranno restituite.

La Giuria altamente qualificata è composta da esponenti della cultura, del sociale, delle istituzioni che provvederà alla valutazione delle opere, i cui giudizi saranno insindacabili e inappellabili.

I nominativi dei componenti della Giuria saranno resi noti solo durante la cerimonia di premiazione. La proclamazione ufficiale data, luogo e orario della premiazione sarà comunicato successivamente, la giuria provvederà ad informare preventivamente a mezzo telefono, cellulare, fax o e-mail. I premiati devono essere presenti alla cerimonia di premiazione o, altresì, farsi delegare a ritirare il premio e declamare la poesia. N.B: le poesie degli assenti senza delega non saranno declamate e non verrà effettuata nessuna spedizione dei premi, in assenza sia del premiato che del delegato. La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla premiazione finale. Notizie periodiche, risultati sulle opere e sugli gli Autori premiati, verranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale del concorso: https://www.facebook.com/premiopoesiaevita/

Tutti i finalisti verranno premiati con opere artistiche, targhe, trofei e attestati di merito. La Giuria si riserva, altresì, di premiare gli autori che si sono distinti per la pregevolezza delle loro opere. A tutti i partecipanti previa richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione. Informativa sulla Privacy. Le utenze e gli indirizzi e-mail comunicati alla Segreteria verranno utilizzate solo per comunicazioni legate al Concorso Internazionale di Poesia. I dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.

L’Organizzazione del Concorso, non risponde di eventuali operazioni di plagio compiute da uno o più partecipanti o di qualsiasi conseguenza dovuta ad informazioni mendaci circa le generalità comunicate. La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente bando/regolamento, per tutte le clausole che lo compongono. L’inosservanza di una qualsiasi delle norme nello stesso prescritte costituisce motivo di esclusione dal premio.

Al fine di agevolare i lavori della Giuria, gli Autori sono pregati di inviare le opere in anticipo rispetto al termine sopra indicato. Ogni eventuale variazione al presente regolamento, verrà comunicata in tempi utili.

Al presente Concorso si allega la “Scheda di Adesione”

Considerata la grande valenza sociale e culturale, si invitano tutti gli amici poeti a partecipare numerosi a questa pregevole iniziativa. Grazie e … Vi aspettiamo con i “vostri versi”! (Gioconda Oliano).

SCHEDA DI ADESIONE

Dichiarazione

Il/La sottoscritto/a……………………..….………..…….nato/a a ………………..………….… il …………..…..………………, residente a (città)…………………………..…….……………. (CAP) ……………..,

in Via………………….………….………………………………. n. ……., recapito telefonico ………….………………………………………………,

e mail:………………………………..…………..…………………… acconsente al trattamento dei propri dati personali, da parte dell’organizzazione del concorso nella persona di Gioconda Oliano, in relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e limitatamente al 3° Premio Letterario “Poesia è Vita” cui partecipa ed all’invio dei Bandi per le edizioni successive.

Autorizza l’eventuale pubblicazione delle proprie immagini, riprese durante la cerimonia pubblica di premiazione.

FIRMA (leggibile) ………………………………………………………………

Dichiara che l’opera o le opere presentate e sottoscritte in calce nella prima copia sono opera del proprio ingegno.

Autorizza l’eventuale pubblicazione delle opere finaliste senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore.

FIRMA (leggibile) ……………

