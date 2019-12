‘A Mmaretata ‘e Natale’, il canto natalizio dei sei chef campani musicato da Stefano Gargiulo

Napoli, 22 dic. – Il Natale partenopeo ha sapore di buono e tradizione. Lo sa bene il musicista e compositore Stefano Gargiulo, che pur avendo ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, resta legato alla sua terra e ai mantra rituali ad essa connessi.

La festa sacra per eccellenza a Napoli comincia a tavola, tra piatti tramandati di generazione in generazione e di storia in storia. Uno di questi è la minestra maritata, nata dall’unione di carne e verdure, pronte ad andare a “nozze” insieme per la minestra calda di Natale, fin dal XIII secolo, quando i dominatori spagnoli importarono nel Regno di Napoli la loro “podrida”.

Gargiulo, in collaborazione con la penna di Giuseppe Mellone, firma in musica il canto natalizio innovativo e carinissimo che racconta anche a chi di Napoli non è, tutto il tesoro antico che questa città conserva in termini di bagaglio culturale.

Così sei chef campani interpretano la canzone ‘A Mmaretata ‘è Natale’. Sono Marianna Vitale, Rosanna Marziale, Domenico Candela, Gianluca D’Agostino, Salvatore Bianco, Lino Scarallo.

Su queste note piene di ritmi ancestrali, sei amici cantano insieme per la festa più attesa dell’anno.

Accanto agli chef, che per un momento hanno abbandonato pentole e fornelli, le voci di tre professionisti: Marta Carbone, Mariano Daniele e il rapper Giovanni Marigliano accompagnati dalle percussioni e tammorre di Minni Carbone.

La musica diventa dunque un viaggio nei luoghi del cuore dei sei chef: le loro cucine. Il brano coinvolgente racchiude in sé tutta l’originale genuinità partenopea: è stato inciso in un solo giorno, interpretato senza prove, giocando sull’ironia e la naturalezza degli chef: Marianna Vitale di SUD Ristorante sugli scogli della darsena di Pozzuoli, Rosanna Marziale nella sua cucina de Le Colonne di Caserta, Domenico Candela sulla terrazza del George del Grand Hotel Parker’s sullo sfondo di una vista mozzafiato; Gianluca D’Agostino del Veritas e Salvatore Bianco de Il Comandante del Romeo hotel nelle rispettive cucine e per finire Lino Scarallo di Palazzo Petrucci in una originale performance con tanto di shaker tra le mani.

Il video girato e diretto da Andrea Cavallaro con la collaborazione alla regia di Diego Zarulli racconta la giornata e ci restituisce i sei chef stellati in una inedita divertente versione singer. Una visione popolare data a tavola e non solo, riscalda davvero il cuore di chi ascolta le note di Gargiulo, cariche di allegria e familiarità, due capisaldi che nel Natale napoletano non possono assolutamente mancare.

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa