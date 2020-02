A chi è destinato il 5×1000?

Il cinque per mille è una quota dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) che i contribuenti possono decidere di devolvere ad associazioni senza scopo di lucro. Questa quota non sarà dunque versata nelle casse dello stato, ma potrà essere indirizzata a delle onlus che hanno avviato dei progetti di utilità sociale.

In questo modo lo stato dà la possibilità ai cittadini di sostenere i progetti di utilità sociale che preferiscono. Destinare il 5 per mille ad associazioni significa offrire il proprio contributo finanziario a delle onlus che si impegnano per migliorare la qualità della vita.

Chi può ricevere il 5 per mille?

Non tutte le associazioni possono ricevere le donazioni da parte dei contribuenti. Lo stato italiano ammette infatti nella lista delle organizzazioni che possono ottenere questo finanziamento solo le organizzazioni di utilità sociale e senza scopo di lucro.

E’ fondamentale che le associazioni non abbiano come obiettivo finale il guadagno, ma che il loro intento sia migliorare la qualità di vita della popolazione o di una parte di essa. Gli eventuali utili generati devono infatti essere reinvestiti nella stessa organizzazione e non è possibile dividerli tra i membri che ne fanno parte.

Ogni anno la lista delle onlus e delle organizzazioni che possono ricevere questo finanziamento viene aggiornata, così che i contribuenti possano capire se l’associazione alla quale vogliono donare il cinque per mille dell’IRPEF possa ricevere o meno il finanziamento.

Conviene effettuare questa donazione?

Nessuno è obbligato a segnalare una onlus a cui devolvere questa quota delle tasse, la scelta è facoltativa. Nonostante questo, la maggior parte dei contribuenti decidono di non perdere l’opportunità di sostenere un progetto che sta loro a cuore e che credono possa fare la differenza.

Dal punto di vista economico al contribuente non cambia assolutamente nulla. Non devolvendo il 5 x 1000 non si avrà infatti una riduzione delle tasse, ma si dovrà comunque versare per intero l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Ciò significa che la donazione serve solo a dirottare parte delle tasse da pagare verso delle associazioni che si decide di sostenere. Si ricorda che ogni contribuente potrà scegliere una sola organizzazione all’anno, alla quale dovrà donare l’intera quota devolvibile. Nel caso in cui nessuna associazione dovesse essere segnalata, la contribuzione del cittadino sarà tutta a favore dello stato italiano.

In Italia cresce di anno in anno il numero di cittadini che capisce l’importanza di questa opportunità messa a disposizione dallo stato. Questi cittadini decidono di fare la loro parte per progetti di utilità sociale e di devolvere una quota per supportare progetti che desiderano sostenere.

Come si procede alla donazione

La procedura per devolvere questa quota delle tasse è davvero molto semplice. Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi basta infatti riempire correttamente l’apposita sezione, indicando l’associazione che è stata scelta ed alla quale si desidera donare i fondi.

E’ sufficiente inserire il codice fiscale della onlus affinché il denaro le venga assegnato, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate che si occuperà della gestione dei fondi ed in generale della gestione delle tasse.

