Sanremo 2020 – Marco Sentieri primo album in preparazione e prove con l’orchestra

Prove in corso per il Festival di Sanremo, a dirigere la nuova proposta Marco Sentieri il noto pianista e compositore Danilo Riccardi, che ha curato l’arrangiamento per orchestra del brano. Riccardi sarà anche il produttore artistico del primo album dell’artista campano per l’etichetta Diva’s Music

Marco: “Le sensazioni sono a metà tra meraviglia e spavento. Sono entrato in sala e mi sono emozionato tantissimo a vedere così tanti musicisti dal vivo ed allo stesso tempo anche un po’ spaventato. Stiamo lavorando sodo con tutto lo staff, giorno e notte, per riuscire a finire il mio primo album entro quest’estate“

Marco Sentieri porta sul palco dell’Ariston di Sanremo la delicata tematica del bullismo, molto calda in questo periodo. Dopo aver superato tutte le selezioni su RAI1 il cantante campano è tra gli otto finalisti del 70° Festival della Canzone Italiana con il brano dal titolo “Billy Blu“, composto da Giampiero Artegiani, grande compianto artista scomparso lo scorso febbraio.

Martedì 14 gennaio Marco è ospite di Luca Barbarossa nel programma RAI Radio 2 Social Club.

Video RAI1: Clicca qui

Marco Sentieri social:

Facebook

Instagram

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa