𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬, 𝐄. 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐨: “𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮𝐫𝐠𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞”

โ€œIn un momento di cosรฌ forte caos come quello che stiamo vivendo le farmacie rappresentano un presidio di legalitร contro le speculazioni e un approdo sicuro per il cittadino. Lโ€™utenza chiede, legittimamente, di potersi proteggere e chi dispensa farmaci e dispositivi di protezione individuale รจ in prima linea per far fronte a questa richiesta. Si valuti la possibilitร di consentire alle farmacie di vendere mascherine chirurgiche anche singolarmente, in deroga temporanea alle vigenti norme che impongono la cessione di presidi soltanto in confezioneโ€. Lo dichiara Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania.

โ€œรˆ impensabile che un cittadino acquisti 50 mascherine chirurgiche alla volta facendosi carico di una spesa non indifferente e privando, giocoforza, altri utenti della possibilitร di proteggersiโ€, aggiunge Russo. โ€œSiamo a conoscenza che autorevoli sigle di categoria come Federfarma hanno giร avviato in queste ore le interlocuzioni necessarie con le Autoritร competenti finalizzate ad ottenere unโ€™apposita derogaโ€, spiega il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, che conclude: โ€œRivolgiamo un appello al governatore De Luca affinchรฉ sostenga la battaglia dei farmacisti in questo momento di difficoltร nazionale, facendosi carico delle istanze della categoria e dei

cittadini, e sottoponendo al Governo, che ha giร applicato deroghe in questa fase di emergenza, lโ€™opportunitร di un atto teso a tranquillizzare lโ€™utenza e fermare le speculazioni e il mercato nero dei dispositivi di protezione individualeโ€.

